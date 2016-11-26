القبض على اثنين من المتهمين بقتل طالب لسرقة "توك توك" يقوده بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على اثنين من التشكيل العصابى المتهم بقتل طالب ثانوى، للاستيلاء على "توك توك" بعد استدراجه من منطقة دار السلام والتخلص من جثته بالطالبية، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، وبانتقال العقيد علاء فتحى مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى محل الواقعة، عثر على جثة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا مصابًا بعدة طعنات برقبته وصدره.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 عاطلين بينهم أحد أصدقائه استدرجوه من عزبة خير الله بدار السلام إلى الطالبية بحجة التنزه لسرقة توك توك يقوده، وسددوا له الطعنات واستولوا على التوك توك وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث الطالبية، من ضبط المتهمين وهم: "حسن.ع.ح" 22 سنة وشهرته "حقنة"، و"عادل.ج.ا"، و"اشرف.ح.ع" وشهرته "البواب"، و"محمد.ف.ش" 22 سنة عاطل.

واعترف المتهمون بأنهم باعو التوك توك لشخصين بدار السلام، وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.