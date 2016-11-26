حبس محام 4 أيام لاتهامه بتزوير قرارات المحاكم وتقديمها كمستند قضايا

كتب أحمد إسماعيل

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار بكر أحمد بكر وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة حبس محامى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتزوير قرارات محكمة وتقديمها كمستندات داخل المحاكم للقضايا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استغل منزله فى تحويله لمكان لتزوير قرارات المحاكم ويقوم بالإمضاء بدلا من رؤساء الدوائر المختلفة داخل المحاكم.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عطا .ع.ع 43 سنة محامى، أثناء تقديمه لقرار محكمة مزور لأحد الدوائر القضائية بمحكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.