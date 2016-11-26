القوات المسلحة توزع مواد غذائية لأهالى الفرافرة بأسعار مخفضة

بدأت القوات المسلحة، اليوم السبت، طرح مواد غذائية لأهالي مركز الفرافرة بأسعار مخفضة، وسيارات لحوم مبردة بسعر 60 جنيها للكيلو جرام.

وصرح رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد اللواء محمد العدوي, بأن الهدف من توفير هذه الخدمة للتخفيف عن كاهل المواطنين لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار.

وأضاف العدوى، فى تصريح له، اليوم السبت، أن المحافظة أقامت عدة منافذ لبيع المواد الغذائية لمواطنيها للقضاء على ارتفاع الأسعار و جشع بعض التجار .

وأوضح أن منطقة الفرافرة لها أهمية خاصة من قبل الدولة باعتبارها بعدا جديدا من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة حيث إنها تضم مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

أ ش أ