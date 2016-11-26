وزير الري من القليوبية: سنواجه المتعدين على النيل بكل حزم

استقبل اللواء عمرو عبد المنعم إبراهيم محافظ القليوبية الدكتور محمد عبد العاطي منذ قليل بديوان عام المحافظة استعدادا للقيام بجولة نيلية بنهر النيل بنطاق محافظة القليوبية لتفقد أملاك وزارة الري على جانبي النيل لحصر المخالفات والتعديات عليها للبدء في إزالتها للحفاظ على أملاك الدولة وحرصا على المظهر الجمالي لنهر النيل العظيم.

وصرح وزير الري أن الوزارة تحرص دائما على إستمرار حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل، بالتنسيق مع المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية وشرطة المسطحات المائية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بأهمية مواصلة حملات إزالة التعديات على نهر النيل، بالإضافة إلى مواصلة أعمال تطهير المجارى المائية بما يضمن انسياب المياه ووصولها إلى المزارعين، فضلاً عن تحسين جودة ونوعية المياه ونقائها حفاظاً على صحة المواطنين وضماناً لجودة المحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية دور المحافظة المهم في التنسيق مع مديرية الري وشرطة المسطحات المائية ومجلس المدينة لإزالة تلك المخالفات التي أقامها المخالفون، مشيرا إلى أننا سنقوم بإزالة كافة التعديات وملاحقة المخالفين تنفيذا للقانون واسترداد هيبة الدولة.