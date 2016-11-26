حريق في مطعم بالمشرف مول بأبوظبي

سيطرت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح التابع لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي على حريق بسيط شب في احد المطاعم بالمشرف مول بأبوظبي صباح اليوم السبت دون وقوع خسائر في الأرواح.

وذكر النقيب محمد علي البلوشي، مدير فرع مركز الفلاح للتدخل السريع أنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات تحركت فرق المركز إلى موقع الحادث وعملت على إخلاء جزئي للموقع والسيطرة على الحريق الذي شب نتيجة تلامس كهربائي في مكيف داخل احد مطاعم بالمول وحالت دون امتداد الحريق الى المحلات المجاورة.

وأكد إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحريق وأسبابه، مناشداً أصحاب المطاعم والمحلات الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة العامة، وأهمية التأكد من صلاحية الأسلاك الكهربائية وعدم تحميل المحولات بأكثر من طاقتها، والتي قد تسبب في الحرائق والخسائر والممتلكات.