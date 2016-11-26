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وزير الري يدعو لإعادة هيكلة العاملين بمديرية رى القليوبية بتقليل الإداريين

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وزير الري يدعو لإعادة هيكلة العاملين بمديرية رى القليوبية بتقليل الإداريين وزير الري يدعو لإعادة هيكلة العاملين بمديرية رى القليوبية بتقليل الإداريين

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ضرورة إعادة هيكلة العاملين بمديرية الري بالمحافظة عن طريق تقليل عدد العاملين بالعمل الإداري والمكاتب وتزويد عدد العاملين بالمواقع والأعمال الفنية لاستغلال الطاقة البشرية الاستغلال الأمثل مؤكدا أن تليفونه مفتوح دائما مخاطبا الإعلاميين والصحفيين بإرسال المخالفات له أولا بأول لإزالة تلك المخالفات قبل أن تتفاقم مؤكدا أنه سيتم إزالة كل المخالفات حتي لو كانت تابعة لجهات حكومية.

وأكد اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية أنه بناءا علي التقرير الذي تلقاه من مديرية الري  تم البدء في حملة مكبرة لإزالة التعديات علي نهر النيل  وتم تحرير عدد 7190  مخالفة وتم إزالة عدد 6670 حالة. 

وأضاف وزير الرى  أنه سيتم البدء في رفع كفاءة كوبري سرياقوس وسيتم التنسيق مع  وزير النقل  لعمل دراسة مناسبة لتطويره لخدمة أهالي المنطقة ومنع تكرار الحوادث. 

وشدد  محافظ القليوبية  علي ضرورة وضع آلية فعالة لمنع زراعة الأرز حفاظا على المياه عن طريق فرض الغرامات الرادعة و إزالة المشتل في المهد.

وتقدم الوزير و المحافظ بالشكر لكل الأجهزة المعنية عن تنفيذ الإزالات لجهودهم الكبيرة في إزالة عدد كبير من المخالفات على النيل في وقت قياسي مؤكدين على ضرورة إزالة كافة التعديات الموجودة على نهر النيل.

واستعرض المهندس رضا مهدي وكيل وزارة الري خلال الاجتماع مقومات المديرية البشرية وبعض المشكلات التي تواجهها مشيرا إلي أن طول الترع الموجودة بالمحافظة  1412 كيلو متر والمصارف 670 كيلو متر طول وعدد المنتفعين 468 ألف منتفع وتستهلك الزراعة عدد 1.1 مليار متر مكب مياه، وتقوم الإدارة بتطهير المجاري النيلية مرتين شهريا.

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مصر 365