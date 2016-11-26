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بالصور.. هيئة الاستعلامات تناقش "قانون الخدمه المدنية ومعايير الاصلاح الاداري" بندوة في الغربية

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بالصور.. هيئة الاستعلامات تناقش "قانون الخدمه المدنية ومعايير الاصلاح الاداري" بندوة في الغربية بالصور.. هيئة الاستعلامات تناقش "قانون الخدمه المدنية ومعايير الاصلاح الاداري" بندوة في الغربية

> الغربية إسلام الخياط

نظم مركز اعلام بسيون وكفر الزيات التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوه بعنوان  "قانون الخدمة المدنية ومعايير الاصلاح الاداري" وذلك بمقر نادي بسيون الرياضي تحت رعاية المهندس اشرف فرج الله  رئيس مركز ومدينة بسيون

 

واوصت اللجنه بعدم الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لان هناك العديد من المسائل العملية التي تحتاج الي الاجابة عنها في اللائحة الجديدة وهذا يتطلب التاني في وضع اللائحة وضرورة عقد لقاءات موسعة مع العاملين في كل الوحدات والجهات الادارية للاستماع الي مقتراحاتهم في اللائحة لان هؤلاء هما الذين يقومون بتطبيق اللائحة ولديهم من الخبرات العملية الكثير وحتي لا نفاجيء بعد ذلك بارتباك في المجتمع الوظيفي ومجتمع متلقي الخدمة الوظيفية .

 

 وكذلك ضرورة عمل باب مستقل باللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية بعنوانه المشكلات المالية الناتجه عن تطبيق القانون   كما هو المعيار العلمي في وضع اللوائح حتي تكون مرشدا للاجهزة الادارية ، وضرورة وضع نموذج تفصيلي لكيفية وضع تقارير الكفاية في صلب اللائحة التنفيذية الجديدة مع الابتعاد في اللائحة الجديدة في اختيار الوظائقف القيادية والادارة الاشرافية عن المعايير التي كانت تتبناها اللائحة التنفيذية السابقة للقانون الملغي رقم 18لسنة2015

 

حاضر الندوه الدكتور محمدعبدالله المغازي استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعه والقانون بجامعة الازهر ومديري ادارات الشباب والرياضه والتربيه والتعليم وممثلين عن الادارات والمصالح الحكومية المختلفه

 

 

 


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