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الإعلامية رشا الخطيب تنفي صدور حكمًا بحبسها.. وتؤكد: «لم أتلقى إخطارات قضائية»

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الإعلامية رشا الخطيب تنفي صدور حكمًا بحبسها.. وتؤكد: «لم أتلقى إخطارات قضائية» الإعلامية رشا الخطيب تنفي صدور حكمًا بحبسها.. وتؤكد: «لم أتلقى إخطارات قضائية»

الاعلامية رشا الخطيب

كتب: هاني صابر

نفت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، صحة ما تم نشره على بعض المواقع الإلكترونية والصحف بشأن صدور حكمًا بمعاقبتها بالحبس سنة بتهمة النصب على صاحب شركة إنتاج كويتية والإستيلاء على برنامج “السر”، مؤكدة أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأوضحت “الخطيب”، في تصريح صحفي، أن البرنامج ملك خاص لشركة الفيصل للإنتاج الفني، مضيفة : “سأحصل قريبًا على حقي من كل شخص أساء لي وسأرد عليهم  بالمستندات”.

وأضافت: “لم أتلقى أي إخطارات من أي جهات تحقيق أو إخطارات قضائية في هذا الشأن، ولا أعلم شئ عن جهة الإنتاج الكويتية وعن تلك التفاصيل غير الصحيحة، وأزعجني كثيرًا التشهير بي والزج باسمي في هذا الأمر دون وجه حق، ولكنني سأتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوقي”.

وكان عدد من المواقع قد نشر خبر بشأن صدور حكم بالحبس ضد رشا الخطيب بتهمة الاستيلاء على برنامج “السر” بطريقة احتيالية وقيامها ببيعه لإحدى القنوات الفضائية بزعم أنها مالكته، وكذلك استيلاءها على مبالغ مالية ضخمة بطرق احتيالية من محرر البلاغ ويدعى إسماعيل صالح حسن “كويتي الجنسية” وصاحب شركة الإنتاج، من خلال صرف شيكات حررها لها المجني عليه .

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