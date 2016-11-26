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المشدد غيابيًا ١٥عامًا لمسؤول بالبنك الأهلى بتهمة استيلاءه على 10 ملايين جنيه

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المشدد غيابيًا ١٥عامًا لمسؤول بالبنك الأهلى بتهمة استيلاءه على 10 ملايين جنيه المشدد غيابيًا ١٥عامًا لمسؤول بالبنك الأهلى بتهمة استيلاءه على 10 ملايين جنيه

أرشيفية

قضت الدائرة الثامنة جنايات جنوب القاهرة، غيابيًا بمعاقبة منير فايز عدلى يوسف، رئيس قسم العمليات بالبنك الأهلى المصرى فرع المعادى الجديدة، بالسجن المشدد ١٥ عامًا وعزله من وظيفته وتغريمه ١٠ ملايين و٤٤٧ ألف جنيه ، ورد مبلغ ٩ ملايين و٩٤٧ ألف جنيه مع نشر منطوق الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة للمحكوم عليه لاتهامه بالاستيلاء بدون وجهه حق على مبلغ مالى مقدارة 10 ملايين و447 ألف و830 جنيه مملوكة للبنك الأهلي المصرى .

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين محمد أبو حسن وأيمن عبد الرازق بأمانة سر ممدوح غريب ومحمد علاء فرج وَعَبَد المجيد حلمي .

ونسبت النيابة العامة الى المتهم منير فايز عدلي، رئيس قسم العمليات بالبنك الأهلي المصري فرع المعادي الجديدة، أنه بصفته موظف عمومي استولى دون وجه حق خلال الفترة من ٢٠٠٩ الى ٢٠١٣ على ١٠ ملايين و٤٤٧ ألف جنيه .

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