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الرئيس اليمنى يزور عدن للمرة الأولى منذ عام

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الرئيس اليمنى يزور عدن للمرة الأولى منذ عام الرئيس اليمنى يزور عدن للمرة الأولى منذ عام

>عدن(أ ف ب)

وصل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى السبت إلى عدن قادما من مقر اقامته فى الرياض فى زيارة تستمر أياما، بحسب مسئول فى الرئاسة اليمنية، هى الأولى له منذ عام إلى العاصمة الموقتة للبلاد.

وأفاد المسئول، أن هادى المدعوم من تحالف عربى بقيادة ، وصل اليوم إلى المدينة الساحلية الجنوبية "فى زيارة تستغرق أياما عدة"، يرافقه فيها عدد من الوزراء والمسئولين.

والزيارة هى الأولى لهادى إلى عدن منذ نوفمبر 2015، وتأتى بعد زهاء شهرين من عودة رئيس أحمد بن دغر وعدد من الوزراء إلى المدينة لمزاولة نشاط الحكومة التى تقيم خارج البلاد منذ أكتوبر 2015.

وكان هادى انتقل إلى عدن بعد فترة من سيطرة المتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح على صنعاء فى سبتمبر 2014، وأعلنها عاصمة موقتة للبلاد. إلا أن هادى غادر إلى الرياض فى مارس 2015، مع تقدم المتمردين نحو عدن، قبيل بدء التحالف عملياته فى 26 من الشهر نفسه.


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