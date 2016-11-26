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رئيس مدينة سانت كاترين: 2270 سائحا يزورون سانت كاترين خلال 24 ساعة

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رئيس مدينة سانت كاترين: 2270 سائحا يزورون سانت كاترين خلال 24 ساعة رئيس مدينة سانت كاترين: 2270 سائحا يزورون سانت كاترين خلال 24 ساعة

> جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال المهندس سيد عبدالصادق رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة شهدت نشاطا كبيرا فى الحركة السياحية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث زار منطقة جبل موسى ودير سانت كاترين أكثر من 2000 مصرى، بالإضافة إلى 270 سائحا من دول اندونيسيا واوكرانيا وأستراليا والهند.

 

 وأضاف عبد الصادق فى تصريحات خاصة أن المدينة تتميز بالكثير من المقومات السياحية المختلفة مثل دير سانت كاترين وجبل موسى، بالإضافة إلى بعض المزارات التاريخية والدينية الأخرى، كذلك يوجد بها أعلى قمة جبلية فى وهو جبل كاترينا، كما يرجع هذا التحسن نتيجة المبادرات والمجهودات الكبيرة التى تقوم بها محافظة جنوب سيناء ووزارة السياحة من أجل دعم وتنشيط السياحة بالمدينة.


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