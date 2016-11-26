الأمن العام يضبط 283 قضية مخدرات و5 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن فى ضبط 283 قضية مخدرات، بينها 184 كيلو جرام بانجو، و13,477 كيلو جرام حشيش، و2,281 كيلو جرام هيروين، و20 كيلو جرام أفيون، و21684 قرصا مخدرا.

وضبطت أجهزة الأمن 103 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و4 سيارات و5 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 25655 حكما قضائيا متنوعا بينهم 301 هارب من جنايات، وضبط 5 تشكيلات عصابية ضموا 17 متهما ارتكبوا 20 واقعة سرقة، خلال 24 ساعة.