بنك مصر: 52.5 مليار جنيه حصيلة الشهادات ذات العائد 16 و 20%

رسالة بيروت - أحمد يعقوب

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من لبنان، إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، ارتفعت إلى 52.5 مليار جنيه، منذ طرحها، حتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.

وتبلغ مدة شهادات الإدخار 3 سنوات بعائد 16%، ويصرف شهريًا، ويحسب العائد من يوم العمل التالى للشراء، ويصرف شهريًا، والشهادة ذات عائد 20% يصرف كل 3 أشهر، أى بشكل ربع سنوى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.