البترول: لا تأثير على مصر بعد بيع إينى 10% من حقل ظهر لـ "بى بى" البريطانية

كتب رأفت إبراهيم

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إن بيع شركة اينى الإيطالية لـ حصة 10% من حقل ظهر فى البحر المتوسط لشركة بى بى الإنجليزية وعرض 5% آخرين للبيع للشركة بنفس الشروط ليس له أى تأثير على مصر أو حصتها فى الحقل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة "اليوم السابع"، أن عملية البيع والشراء ستتم وفقا لشروط عقد التنمية المتفق عليه مع شركة اينى الإيطالية فى فبراير الماضى، وبناء عليه تم تأسيس شركة بتروشروق تحت مظلة شركة بترول بلاعيم الشريك المصرى لشركة اينى.

وأشارت المصادر أن بيع أى شركة جزء من حصتها هو أمر طبيعى جدا ومتعارف عليه دوليا، لأن الالتزامات، التى نصت عليها الاتفاقية تنتقل للطرف الثالث مباشرة، وبالتالى فإن برامج التنمية مستمرة بنفس خططها التى تم اعتمادها.

كانت شركة اينى الايطالية قد أعلنت فى بيان صادر عن مركزها الرئيسى فى ميلانو مساء أمس الجمعة، أنها وافقت عن بيع 10% من حقل ظهر فى منطقة امتياز شروق فى البحر المتوسط لشركة بريتش بتروليم الانجليزية موضحة أنها وافقت فى الشروط مع الشركة على بيع الحصة مقابل 375 مليون دولار وتسديد 150 مليون دولار من النفقات السابقة موضحة أنه يمكن للشركة شراء حصة 5% أخرى بنفس الشروط .

وأكدت أن الانتهاء من الصفقة يخضع لتحقيق بعض الشروط القياسية، بما فى ذلك جميع التراخيص اللازمة من السلطات المصرية مشيرة إلى أنه تم اكتشاف حقل ظهر بمنطقة شروق فى أغسطس 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط باحتياطى يقدر 850 مليار متر مكعب من الغاز فى المكان.

وأشارت إلى أنه فى فبراير الماضى، تم الانتهاء من عملية الترخيص لتطوير الحقل، ومن المتوقع انتاج أول كمية من الغاز بحلول نهاية عام 2017.

وتمتلك شركة اينى الايطالية شركة ايوك فى مصر 100% من منطقة اميتاز شروق فى البحر المتوسط وتعمل اينى فى مصر منذ عام 1954 حيث تعمل من خلال الهيئة العامة للبترول ويقدر الانتاج اليومى لها بنحو 200000 برميل من المكافئ النفطى يوميا فى عام 2015.