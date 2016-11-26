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أحدث طرق النصب.. سائق يبيع ملح الطعام باعتباره "سكر مدعم" فى المنيا

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أحدث طرق النصب.. سائق يبيع ملح الطعام باعتباره "سكر مدعم" فى المنيا أحدث طرق النصب.. سائق يبيع ملح الطعام باعتباره "سكر مدعم" فى المنيا

>المنيا – حسن عبد الغفار

فى أحدث طرق النصب على المواطنين، قام سائق سيارة نصف نقل تحمل رقم ن ر ه 2546 المنيا، ببيع ملح الطعام على أنه سكر مدعم للمواطنين بقرية تندة بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا .

وتكثف أجهزة الأمن بالمنيا جهودها لضبط المتهم، بعدما تلقت العديد من البلاغات بقسم شرطة ملوى، تفيد بقيام سائق سيارة نصف نقل تحمل لفافات من الملح على أنه سكر مدعم بسعر 7 جنيهات للكيلو الواحد، وبعد تهافت المواطنون على الشراء تبين أنه ملح طعام ناعم، ما دفعهم للتقدم بعدة بلاغات لضبط سائق السيارة المحتال على المواطنين .


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