موجز أخبار مصر للساعة 1.. الأرصاد تحذر من موجة طقس بارد تبدأ الأربعاء

نشر موقع اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، أهمها: الأرصاد تحذر من موجة طقس بارد تبدأ الأربعاء وتوصى بارتداء ملابس ثقيلة.

وإليكم موجز لأهم أخبار مصر للساعة الواحدة ظهراً:

أعلنت السلطات الكوبية السبت الحداد الوطنى لتسعة أيام بعد ساعات على وفاة أب الثورة فيدل كاسترو عن 90 عاما. وأعلن مجلس الدولة فى بيان قصير "الحداد الوطنى لتسعة أيام" اعتبارا من السبت وحتى الأحد 4 ديسمبر.

وقع القاضى "طارق . م" المتهم بحيازة الحشيش فى السويس، بالتوقيع على قرار النياية العامة بالتحفظ على أمواله، وأصيب المتهم بصدمة بسبب القرار عبر عنها بالقول خلال توقيعه على القرار "كل ده ليه.. الفلوس اللى معايا بتاعة أخويا المتغرب.. هو أنا أول واحد يغلط"، وقامت قوات الشرطة بإعادة المتهم إلى محبسه بسجن عتاقة بالسويس.

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم الذى فارق الحياة بحجز قسم شرطة الجيزة كان يعانى من مرض الدرن "السل" المعدى.

وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، "بورج برينده"، وزير خارجية النرويج، قادماً من الإمارات على رأس وفد، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يترأس المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الوفد المصرى المشارك فى القمة السادسة عشر للمنظمة الدولية للفرانكوفونية والمنعقدة يومى 26-27 الجارى فى تناناريف، حيث تعقد القمة تحت عنوان " النمو المشترك والتنمية المسؤولة : شروط للاستقرار فى العالم وفى الفضاء الكونى".

أدانت الولايات المتحدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة أمنية فى شمال سيناء، وأسفر عن استشهاد 8 من أبناء القوات المسلحة، الخميس الماضى.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال مستمرًا في بيع الوهم لأتباعه ومقاتليه حتى وهو يتهاوى منهزماً في الموصل، وذلك من خلال وعوده البراقة بدخول الجنة الموعودة والاستمتاع بالحور العين حال الاستشهاد أثناء الجهاد ضد أعداء التنظيم.

أبدى نادى طرابزون سبور التركى، رغبته فى التعاقد مع المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، المحترف فى صفوف سبورتنج براجا البرتغالى خلال الفترة المقبلة.

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تلقى تقريراً من الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، حول تطورات العمل فى الكشف البترولى الجديد بالبئر الاستكشافى EGZ-1X بمنطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس وبرنامج الاختبار المتكامل التى تقوم به شركة فيجا بتروليوم ليمتد الإنجليزية بمنطقة امتيازها، والذى أوضح أنه يتم حالياً اختبار البئر، من خلال تثقيب 120 قدماً من إجمالى 212 قدماً فى تكوين الكريم الجيولوجية للكشف، وأسفرت عن إنتاج 1000 برميل زيت ومليون قدم غاز مصاحب يومياً، وجارى استكمال برنامج الاختبار لتجهيز البئر لوضعه على الإنتاج، وتقدر الاحتياطيات الأولية للكشف بحوالى 250 مليون برميل قابلة للزيادة.

بعد قبول طلب التماس مرشحه حزب الخضر جيل شتاين إعادة فرز الأصوات فى ولاية ويسكونسن من قبل مايكل هاس المسئول عن إدارة الانتخابات الأمريكية بالولاية تستعد لجان الاقتراع لإعادة فرز الأصوات فى تلك الولاية التى فاز دونالد ترامب بها بفارق بسيط بينه وبين مرشحة الحزب الديمقراطى هيلارى كلينتون.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة دون تغيرات جوهرية غداً الأحد، ليتراوح الطقس من معتدل إلى دافئ إجمالاً، قد يميل للحرارة نسبياً جنوب البلاد، ويبقى الطقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا، على أن تنخفض الحرارة مرة اخرى يوم الأربعاء.

كشف المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" أن 8 أسر من كل 10 لديها بطاقة تموينية، ويشهد الوجه البحرى أعلى نسبة لتغطية البطاقات التموينية للأسر بنسبة 89%، ويأتى بعده الوجه القبلى بنسبة 80%، بينما تشهد المحافظات الحضرية أقل نسبة تغطية بالبطاقات التموينية بنسبة 69%.

فى الوقت الذى تبرز فيه المتاجر الكبرى والمحلات حلاوة المولد النبوى، وتعرضها بطريقة تلفت الأنظار، شن الداعية السلفى، ناصر رضوان عضو الدعوة السلفية، هجومًا على حلاوة المولد، التى يشتريها المصريون تزامننا مع احتفالاتهم بهذه المناسبة الكريمة.

أغلق نادى ستوك سيتى الإنجليزى، المحترف فى صفوفه النجم المصرى رمضان صبحى، صفحته الرسمية على فيس بوك، لهجوم المصريين عليه عقب تغيير صورة الصفحة الرسمية إلى ألوان علم المثليين.

لم تبدله عبارات الترهيب والترغيب، عاصر 11 رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، بينهم من هدد ومن ضمنهم من حاول ضمه إلى محور دول الاعتدال والدول الحليفة، فما كان منه إلا التمسك بأهداف ثورة كوبا، والأفكار والمبادئ الشيوعية، غير مكترث بانهيار كافة الأنظمة الشيوعية فى الدول المحيطة.. أنه فيدل كاسترو الذى توفى صباح اليوم عن عمر ناهز 90 عاما.

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، من لبنان، إن حصيلة مصرفه من شهادات الادخار ذات عائد 16% و20 %، ارتفعت إلى 52.5 مليار جنيه، منذ طرحها، حتى الآن، مؤكدًا أنها تشهد إقبالًا كبيرًا من العملاء.

أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، استطلاعاً حول حملة مقاطعة شراء السلع يوم 1 ديسمبر، وأعرب 73% من المصريين عن موافقتهم على المشاركة فى مقاطعة شراء السلع يوم 1 ديسمبر استجابةً للدعوات، التى أطلقتها العديد من الجهات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا تختلف نسبة الموافقين على المشاركة، حسب الخصائص المختلفة.

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بالضوابط الخاصة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين توفيق أوضاع هذه المصانع واستيفائها للاشتراطات المطلوبة.

توالت جهود رجال الدفاع المدنى فى التصدى للحرائق التى تندلع بالأسواق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل، نشب صباح اليوم السبت، بسوق الجمعة فى السيدة عائشة وتمت محاصرة الحريق وتمت عمليات الإخماد بدون أى إصابات .

نعى الرئيس الكوبى "راؤول كاسترو" شقيقه الزعيم الكوبى السابق "فيدل كاسترو" الذى توفى عن عمر يناهز 90 عاما بعد أن كان قد حكم بلاده قرابة نصف قرن.