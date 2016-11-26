زراعة شمال سيناء تحصر المساحات المضارة بسبب الأحداث لتعويض أصحابها

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية الزراعة بشمال سيناء تنسيقاتها لحصر المساحات الزراعية المضارة خلال الفترة الأخيرة فى شمال سيناء بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

قال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء اليوم فى تصريحات له، إن المديرية شكلت لجنة من المختصين من المهندسين الزراعيين بمختلف الإدارات الزراعية، وجارى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحصر مساحات زراعية جديدة أضيرت نتيجة الأحداث التى تشهدها شمال سيناء، تمهيدا لإعداد كشوفات تتضمن أعداد الأشجار وأسماء أصحابها وموقعها الجغرافى لرفعها للجهات المعنية لتعويضهم.

وأوضح "مطر"، أنه سبق وتم تقديم تعويضات بلغت 72 مليون جنيه، استفاد منها 1500 مزارع من سكان مراكز العريش والشيخ زويد ورفح، وتم حصر مساحات زراعية مملوكة لهم فى مناطق محيط الطريق الدولى العريش رفح، وطريق المطار والطريق الدائرى حتى 20 يونيو من العام الجارى.

وأضاف أن هناك كشوفات بأسماء مزارعين آخرين وحصر لمساحات أخرى فى مناطق ساحل الشيخ زويد ورفح وجارى تحديثها لضم المساحات المضارة مؤخرا حال بدء لجنة الحصر فى التحرك ميدانيا والوصول للأماكن التى أضيرت بعد انتهاء التنسيقات والحصول على الموافقات اللازمة، يعقبها رفع مجمل ما تم حصره للمحافظة ووزارة الزراعة، لاعتماد التعويضات، لافتا أن التعويضات للمزارعين تتم على كل شجرة وفقا لنوعها وعمرها.