أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير خارجية تركيا يزور إيران ويلتقي رئيسها

Google+ Print
وزير خارجية تركيا يزور إيران ويلتقي رئيسها وزير خارجية تركيا يزور إيران ويلتقي رئيسها

وزير الخارجية التركى

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زار إيران يوم السبت والتقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني في محادثات نادرة بين البلدين كان أُعلن عنها من قبل.

وبحسب رويترز قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن تشاووش أوغلو سيلتقي أيضا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أثناء الزيارة.

وذكرت الوكالة دون الخوض في تفاصيل عن المحادثات “رغم (خلافتهما) يبحث مسؤولو البلدين حلولا ويسعون لتقريب وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بالعراق وسوريا.”

وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المندلعة بسوريا في حين تدعم تركيا معارضي الأسد.

وانضمت إيران للعراق في انتقادها للوجود العسكري التركي في شمال العراق التي تقول أنقرة إنه جاء نتيجة لدعوة من حكومة إقليم كردستان العراق.

ويبدو أن العلاقات بين تركيا وإيران تحسنت بعد أن دعمت طهران حكومة تركيا ضد محاولة الانقلاب في يوليو.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا