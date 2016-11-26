وزير خارجية تركيا يزور إيران ويلتقي رئيسها

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو زار إيران يوم السبت والتقى بالرئيس الإيراني حسن روحاني في محادثات نادرة بين البلدين كان أُعلن عنها من قبل.

وبحسب رويترز قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن تشاووش أوغلو سيلتقي أيضا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أثناء الزيارة.

وذكرت الوكالة دون الخوض في تفاصيل عن المحادثات “رغم (خلافتهما) يبحث مسؤولو البلدين حلولا ويسعون لتقريب وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بالعراق وسوريا.”

وإيران حليف رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المندلعة بسوريا في حين تدعم تركيا معارضي الأسد.

وانضمت إيران للعراق في انتقادها للوجود العسكري التركي في شمال العراق التي تقول أنقرة إنه جاء نتيجة لدعوة من حكومة إقليم كردستان العراق.

ويبدو أن العلاقات بين تركيا وإيران تحسنت بعد أن دعمت طهران حكومة تركيا ضد محاولة الانقلاب في يوليو.