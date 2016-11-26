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محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الأسبوعية مع الشباب بحضور الأجهزة التنفيذية

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محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الأسبوعية مع الشباب بحضور الأجهزة التنفيذية محافظ بورسعيد يواصل لقاءاته الأسبوعية مع الشباب بحضور الأجهزة التنفيذية

محافظ بورسعيد

المراسل- جمال نوفل

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لقاءه مع الشباب والذي يتم عقده بصفة أسبوعية، وذلك بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب والاجهزة التنفيذية بالمحافظة والشباب المشاركين في موتمر شرم الشيخ وعدد كبير من الشباب التابعين للشباب والرياضة .

وأكد محافظ بورسعيد، للشباب خلال اللقاء بأن الملعب مفتوح أمامهم لتنفيذ أفكارهم وابداعاتهم علي ارض الواقع، مشيرًا الي أن الشباب سوف يكون خير عون للمحافظة في جميع القرارات التي سوف يتم اتخاذها .

وأشار إلى أنه وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق مع الشباب ومساعدتهم في تنفيذ أفكارهم، مضيفًا أن هناك رؤية واضحة وورقة عمل يتم تفعيلها بين الشباب والتنفيذين من أجل المساعدة في مواجهة المشكلات وطرح الأفكار الإيجابية.

واستعرض “المحافظ” عدد من الموضوعات التي تهم المواطن في العديد من المجالات مثل النظافة والاسكان والتموين وفرص العمل والتعليم الفني، مؤكدا بأن الوقت الحالي يتطلب السرعة في الاداء لمواكبة المشروعات الكبيرة التي تتم علي ارض المحافظة في شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد وكذلك غرب بورسعيد .

و أشار “المحافظ” الي أن الوضع الحالي يتطلب دور أكبر للشباب لأنهم هما المستقبل والقادرين علي تحمل المسئولية وأاضاف بان هناك اهتمام كبير من الدولة بالشباب وتاهيلهم وصقل مهاراتهم وافكارهم واستغلال طموحهم نحو خدمة المجتمع .

وأضاف، أن الشباب يسوف يقومون بالبدء في تنفيذ مبادرة العرفان بالجميل لكبار السن وتوصيل المقررات التموينية الي المنازل، وذلك إعتبارًا من يوم 7 ديسمبر ، لافتًا الي أن هناك بعض الافكار التي عرضها الشباب من اجل الارتقاء بمنظومة النظافة وسوف يتم تطبيقها علي الطبيعة فنحن نثق في جميع الأفكار والآراء التي تقدم لنا من خلال الشباب لأنها تكون صائبة وعن تجارب ناجحة.

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