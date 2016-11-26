بالصور.. القبض على 4 أشخاص متلبسين أثناء سلخ 18 حمارا بالبحيرة

البحيرة ــ جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بسلخ 18 حمارا بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا، اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة كوم حمادة من النقيب عبد المنعم بيومى رئيس نقطة واقد، يفيد بضبط كل من "حمادةى ح" مقيم منوف و"عطية م ع"، و"رشدى م ص" صياد، و"حسن ال ع" أثناء قيامهم بسلخ حمير وبعضها حى على طريق واقد الطيرية، تمهيدا لبيع جلودها.

وتمكنت اﻷجهزة اﻷمنية، من ضبطهم وبحوزتهم أدوات الذبح والسلخ، وتحرر بالواقعة محضر 27727 جنح كوم حمادة، وجار العرض على النيابة.