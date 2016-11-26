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جينيلا ماسا.. أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية

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جينيلا ماسا.. أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية

جينيلا ماسا.. أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية

أضحت الصحفية جينيلا ماسا، أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية، وسط اهتمام إعلامي واسع، وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن “ماسا” صنعت مفاجأة، الأسبوع الماضي، حين ظهرت بالحجاب على قناة “سيتي نيوز” في نشرة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

وأبدت “ماسا”، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” ، سعادتها بتقديم الأخبار وممارسة عملها دون أن تضطر إلى خلع الحجاب، قائلة إنها ممتنة للقناة وقرارها، في الوقت الذي تستعر فيه الكراهية تجاه المسلمين، موضحة “ولدت في بنما التي ينحدر منها والداي، وأتيت إلى كندا مع أمي وأنا في العام الأول من عمري”.

وأضافت أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية، أنها نشأت في مدينة “تورونتو”، حيث اعتنقت والدتها الإسلام، فربت ابنتها وفق تعاليم الدين منذ سن مبكرة.

يذكر أن “ماسا” كانت أول مراسلة تلفزيونية محجبة في كندا، في 2015، وكانت تعمل وقتها لدى قناة “سي تي في”.

جينيلا ماسا.. أول محجبة تقدم الأخبار على قناة كندية

جينيلا ماسا

 

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