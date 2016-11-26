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الجيش الباكستاني يصد هجوما انتحاريا على أحد المعسكرات التابعة له

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الجيش الباكستاني يصد هجوما انتحاريا على أحد المعسكرات التابعة له الجيش الباكستاني يصد هجوما انتحاريا على أحد المعسكرات التابعة له

الجيش الباكستاني _ أرشيفية

قال الجيش الباكستاني إن أربعة انتحاريين مدججين بالسلاح هاجموا منشأة عسكرية في شمال غرب باكستان يوم السبت وقتلوا جنديين إلا أنهم فشلوا في اقتحام مسجد ممتلئ بالمجندين داخل المنشأة.

وأعلنت جماعة الأحرار التابعة لحركة طالبان الباكستانية المسؤولية عن الهجوم على معسكر غالاني في منطقة مهمند التي تقع داخل منطقة مضطربة على الحدود مع أفغانستان.

وبحسب رويترز قال إحسان الله إحسان المتحدث باسم جماعة الأحرار الإسلامية إن الجماعة نفذت الهجوم في محاولة لتحرير أعضاء بها تحتجزهم قوات الأمن.

وقال الجيش إن المتشددين شنوا هجومهم الساعة السادسة صباحا، وحاولوا مداهمة مسجد كان بداخله عدد كبير من المجندين.

وتابع في بيان أن المتشددين الذين كانوا “يرتدون سترات ملغومة وفتحوا النار وحاولوا اقتحام المسجد. تم التصدي لهم واحتجازهم في الفناء الخارجي للمسجد.”

وأضاف الجيش أن اثنين من المهاجمين قتلا بالرصاص وفجر اثنان سترتيهما الناسفتين مما حال دون وقوع “كارثة كبيرة”.

 

 

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