ويكيليكس: واشنطن دربت ومولت القوات اليمنية وزودتها بالأسلحة قبل بدء الحرب

كتبت رباب فتحى

نشر موقع ويكيليكس أكثر من 500 وثيقة صادرة من السفارة الأمريكية فى اليمن، تشير إلى قيام واشنطن بتزويد السلطات اليمنية بالأسلحة لعدة سنوات قبل أن يبدأ النزاع المسلح فى البلاد.

ويضم الملف اليمنى أدلة وثائقية تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية "سلحت ومولت ودربت القوات اليمنية فى سنوات التحضير للحرب"، وتشير الوثائق على وجه الخصوص، إلى توريد أسلحة مختلفة مثل الطائرات والسفن والمركبات، فضلا عن مقترحات لتنفيذ الرقابة على الحدود البحرية اليمنية بواسطة الأنظمة الأمريكية.

ويقول موقع "IBTimes" البريطانى إن التسريبات يعود تاريخها ما بين عامى 2009 ومارس 2015، وهى الفترة التى سبقت اندلاع الحرب فى اليمن، وكانت هيلارى كلينتون خلال هذه الفترة وزيرة خارجية للولايات المتحدة، كما تغطى الفترة أول عامين من وجود جون كيرى وزيرا للخارجية الأمريكية.

وقال جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس فى بيان "على الرغم من أن الحكومة الأمريكية وفرت معظم القنابل، ومتورطة بشكل كبير فى إدارة الحرب نفسها، ومع ذلك التقارير عن الحرب باللغة الإنجليزية نادرة بشكل واضح".