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المرصد السورى: 200 داعشى يصلون الرقة قادمين من العراق

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المرصد السورى: 200 داعشى يصلون الرقة قادمين من العراق المرصد السورى: 200 داعشى يصلون الرقة قادمين من العراق

>لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت، بوصول 200 مسلح من تنظيم داعش إلى مدينة الرقة السورية، قادمين من العراق للمشاركة فى العمليات العسكرية.

ونقلت قناة (العربية) عن المرصد قوله إنه "سيتم إرسال مجموعة من هؤلاء المسلحين نحو منطقة الباب بالريف الشمالى الشرقى لحلب، وهى كتيبة الألغام المؤلفة من 46 عنصراً وقيادياً ميدانياً للتنظيم، معظمهم من عناصر الجيش العراقى السابق".

وأضاف المرصد أن مهمتهم تلغيم وتفخيخ محيط مدينة الرقة والخطوط المتقدمة فى شمال وشرق المدينة، التى تعد المعقل الرئيسى للتنظيم فى سوريا.

وفى سياق آخر، أشار المرصد إلى تمكن فصائل المعارضة من السيطرة على قريتى (العجمى) و(دويرى) فى ريف حلب الشمالى الشرقى، بينما قصفت الطائرات التركية مواقع للتنظيم فى منطقة (اليالنجى) بريف حلب الشرقى. 


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