وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الطريق الدائري الإقليمي

تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، صباح اليوم السبت، أعمال تنفيذ الطريق الدائرى الإقليمى الذي يدخل ضمن المشروع القومى للطرق، وذلك قبل توجهه إلى محافظة الشرقية.

وتفقد الوزير قطاعات المشروع من تقاطع الطريق مع طريق بلبيس الصحراوي، وحتى تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي ضمن مسار المشروع بالكامل، الذي يصل إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول إجمالي 92 كم.

وقال سعيد إن الطريق سيساهم في ربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيسهم في تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، وكذلك تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.