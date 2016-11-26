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الداخلية: ضبط تشكيل عصابى يقوده أمين شرطة بحوزتهم 57 بندقية

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الداخلية: ضبط تشكيل عصابى يقوده أمين شرطة بحوزتهم 57 بندقية الداخلية: ضبط تشكيل عصابى يقوده أمين شرطة بحوزتهم 57 بندقية

> كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة ضبطت تشكيلاً عصابياً يتزعمه أمين وعريف شرطة للاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزتهم 57 بندقية خرطوش و750 طلقة نارية من ذات العيار، فى إطار سياسة وزارة الداخلية بمواجهة التجاوزات بمنتهى الحسم وعدم التستر على مخطىء أو متجاوز للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتجاوزين بمنتهى الشفافية بإعتبارها أحد ركائز العمل الأمنى.

وأوضحت الداخلية، فى بيان لها، إن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام "رجب . ع " 36 سنة أمين شرطة، مقيم بمحافظة الفيوم، و"مختار . م . ح " عريف شرطة، و"صالح " شقيق الثانى.. مقيمان بمحافظة المنوفية بمزاولة نشاطاً إجرامياً بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص مُتخذين من دائرة قسم شرطة المطرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة "مستأجرة" وبحوزتهم (57 بندقية خرطوش عيار 12مم- 750 طلقة من ذات العيار- طبنجة عيار 9مم) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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