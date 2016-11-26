الكوبيون المنفيون في مدينة ميامي الأمريكية يخرجون للاحتفال بوفاة كاسترو

خرج الآلاف من المواطنين الكوبيين المقيمين فى مدينة ميامي الأمريكية فى الشوارع للاحتفال بوفاة الزعيم الكوبى فيدل كاسترو عن عمر ناهز 90 عاما.

وذكرت شبكة (أيه بي سي) الأمريكية اليوم السبت أن المحتشدين رقصوا على أنغام موسيقى الصلصة، وأطلقوا الألعاب النارية، ورددوا هتافات معادية لكاسترو مثل (كوبا نعم .. كاسترو لا) و(كوبا تتحرر).

وكان الالاف قد فروا من كوبا عام 1959 عقب الثورة التى تزعمها فيدل كسترو فى كوبا وتولى بعدها مقاليد السلطة، وكان بعضهم موالى لفولغنسيو باتيستا، الرئيس السابق لكاسترو، فى حين غادر آخرون لاعتقادهم بانه لن يكون هناك حرية حقيقة تحت حكم كاسترو نظامه الشيوعى.

وكان الرئيس الكوبى راؤول كاسترو قد أعلن صباح اليوم وفاة الزعيم فيدل كاسترو، مشيرا الى أنه سيجرى حرق جثمانه فى وقت لاحق اليوم وفقا لرغبته.

وسلم كاسترو السلطة لأخيه راؤول مؤقتا عام 2006 بسبب مرضه، ثم أصبح راؤول رئيسا بصورة رسمية بعد ذلك بعامين.

أ ش أ

خرج الآلاف من المواطنين الكوبيين المقيمين فى مدينة ميامي الأمريكية فى الشوارع للاحتفال بوفاة الزعيم الكوبى فيدل كاسترو عن عمر ناهز 90 عاما.

وذكرت شبكة (أيه بي سي) الأمريكية اليوم /السبت/ أن المحتشدين رقصوا على أنغام موسيقى الصلصة، وأطلقوا الألعاب النارية، ورددوا هتافات معادية لكاسترو مثل (كوبا نعم .. كاسترو لا) و(كوبا تتحرر).

وكان الالاف قد فروا من كوبا عام 1959 عقب الثورة التى تزعمها فيدل كسترو فى كوبا وتولى بعدها مقاليد السلطة، وكان بعضهم موالى لفولغنسيو باتيستا، السابق لكاسترو، فى حين غادر آخرون لاعتقادهم بانه لن يكون هناك حرية حقيقة تحت حكم كاسترو نظامه الشيوعى.

وكان الكوبى راؤول كاسترو قد أعلن صباح اليوم وفاة الزعيم فيدل كاسترو، مشيرا الى أنه سيجرى حرق جثمانه فى وقت لاحق اليوم وفقا لرغبته.

وسلم كاسترو السلطة لأخيه راؤول مؤقتا عام 2006 بسبب مرضه، ثم أصبح راؤول رئيسا بصورة رسمية بعد ذلك بعامين.