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حزب مستقبل وطن بالمنيا لمناقشة استعدادات المحليات

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حزب مستقبل وطن بالمنيا لمناقشة استعدادات المحليات حزب مستقبل وطن بالمنيا لمناقشة استعدادات المحليات

>المنيا - حسن عبد الغفار

التقي اليوم المهندس اشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن اعضاء هيئة مكتب المنيا وامانات المحافظة والمراكز وذلك بمقر الحزب لمناقشة اخر استعدادات المحافظة لخوض معركة المحليات القادمة بحضور المهندس احمد صبري امين التنظيم والدكتور نور حته امين عام الحزب بالمنيا

وأكد رئيس الحزب علي أهمية تواصل جميع الامانات سواء المركزيه او المراكز مع الشارع المنياوي والتفاعل مع قضاياهم

واضاف رشاد ان الحزب يتفاعل بشكل مباشر وسريع مع القضايا العامة التي تحتاج فيها البلد لكل ايد واخرها ما حدث في الصعيد بسبب السيول

ووعد رئيس الحزب بتذليل كافة العقبات التي ستواجه عمل الامانات وذلك من خلال التواصل المباشر والتعامل مع المشكلات بشكل فوري

 


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