وصول جثامين 4شهداء من ضحايا حادث كمين الغاز الإرهابى مطار أسيوط الدولى

أسيوط ـ هيثم البدرى

وصل قبل قليل إلى مطار أسيوط الدولى، جثامين شهداء أسيوط الأربعة، وهم كل من، مايكل كامل نخنوخ 22سنة، وفادى فايق 21 سنة، وعرفات السيد محمود، ومحمود السيد على عباس"، والشهداء من مراكز (ديروط، ومنطقة الوليدية دائرة قسم شرطة ثان أسيوط ، وساحل سليم) الذين استشهدوا مساء الخميس، إثر هجوم إرهابى بسيارة مفخخة على كمين الغاز بقرية السبيل بمدخل مدينة العريش، تبعه هجوم مسلح من العناصر الإرهابية.

وكان فى استقبالهم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط وأهالى الشهداء، ويعقب ذلك اصطحاب الجثامين إلى مسقط رأسهم بمركزى ديروط وساحل سليم ومدينة أسيوط لتسليمهم إلى ذويهم.