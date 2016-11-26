مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 106 بينهم 7 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنباري مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بضبط 106متهمين بمعرفة حرس الحدود بالسلوم، وهم 33 من البحيرة و 17 من بني سويف و10 من الفيوم و 9 من أسيوط و 15 من المنيا و 7 من الغربية و 6 من كفر الشيخ و 5 من سوهاج و 3 من قنا و 2 من الجيزة و 1 من القاهرة و 1 من القليوبية و 7 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسللهم البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.