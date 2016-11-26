إعلان الحداد 9 أيام في كوبا حزنا على وفاة كاسترو

أعلن مسؤول حكومي كوبي حالة الحداد لمدة 9 أيام في البلاد بعد وفاة زعيم الثورة الكوبية والرئيس السسابق فيدل كاسترو.

وأعلن رئيس الدولة والشقيق الأصغر راؤول كاسترو وفاة أخيه عن عمر ناهز 90 عامًا في خطاب رسمي بالتلفزيون الكوبي، كما أكد أن جثة أخيه سيتم حرقها اليوم السبت بناء على وصيته.

وقاد فيدل كاسترو ثورة في البلاد ضد حكم باتيستا المدعوم من الولايات المتحدة وتولى رئاسة كوبا منذ عام 1976 وتخلى عنها لأخيه راؤول عام 2008.

ونعى الرئيس الروسي كاسترو قائلا إنه ” كان رمزا لحقبة تاريخية هامة” كما نعاه ميخائيل جورباتشوف آخر رؤساء الاتحاد السوفييتي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.