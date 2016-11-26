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دفاع «اقتحام قسم شرطة حلوان» يدفع ببطلان أقوال الشهود

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دفاع «اقتحام قسم شرطة حلوان» يدفع ببطلان أقوال الشهود دفاع «اقتحام قسم شرطة حلوان» يدفع ببطلان أقوال الشهود

أرشيفية

مراسل ONA

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمرافعة المحامى أسامة الحلو ، العضو بالدفاع مع أربعة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان”.

وبدأ عضو الدفاع مرافعته دافعًا ببطلان أقوال شهود الإثبات لعدم معقوليتها، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة الخاص بالقبض على المتهمين ، لإستناده على تحريات مُجهلة لم تحدد دور كل متهم في القضية، وكذلك بطلان التحقيق مع المتهمين لحدوثه بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، والتي توجب حضور محامي مع المتهمين، وبطلان التحقيقات لتزويرها تزويرًا معنويًا على النحو الوارد بأقوال الشهود فى جلسات القضية .

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

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