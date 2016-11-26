بدء التشغيل التجريبى لخطوط النقل الداخلى بمدينة بدر الشهر المقبل

أعلن المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن التشغيل التجريبى لخطوط النقل الداخلى داخل المدينة سيتم فى شهر ديسمبر المقبل .

وقال “فهمى”، فى بيان صحفى اليوم السبت، إن جهاز المدينة اتفق على إمداد المدينة بخطوط نقل داخلى من وإلى مجاورات الحى الثانى، والإسكان الاجتماعى، وإسكان المحافظة، وابني بيتك، مروراً بالحيين الأول والثالث، حيث تم تخصيص 5 سيارات تعمل بمتوسط ورديتين في اليوم، كما تم توفير أتوبيسين يوم الأربعاء من كل أسبوع لتوفير خدمة الوصول إلى سوق المدينة، وتم الاتفاق على تخصيص 3 مشرفي حركة لمتابعة وضبط توقيتات ومعدلات التقاطر بين السيارات، وسيتم تخصيص رقم تليفون ثابت لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بتعاملهم مع سيارات النقل الداخلي، مؤكدًا أن الأجرة موحدة “جنيه واحد” للمواطنين، ومجاناً لتلاميذ المدارس بالزي المدرسي ذهاباً وإياباً، وسيتم التشغيل التجريبي للخطوط الجديدة بداية ديسمبر المقبل.

وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم توفير سيارة متنقلة لبيع اللحوم والدجاج بأسعار تتراوح بين 39 جنيهاً لكيلو اللحم و20 جنيهاً لكيلو الدجاج، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، فى مناطق الإسكان الاجتماعي، وإسكان المحافظة، وأمام السوق الرئيسي بالمدينة، وسيتم تعميمها على باقي مناطق المدينة لاحقاً.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن جهاز المدينة بالاتفاق مع شركة “بوتا جاسكو”، وقسم شرطة مدينة بدر، بتوفير 300 أنبوبة غاز بأسعار مناسبة، وتم الاتفاق مع أصحاب مستودعات أنابيب الغاز، على بيع الأنبوبة بـ15 جنيهاً أمام المستودع، وبـ20 جنيهاً داخل الأحياء والمجاورات، وفي حالة المخالفة سيتم عمل محضر رسمي بقسم شرطة مدينة بدر.

وأشار الي أنه تم تسليم حضانة الياسمين بمنطقة الإسكان الإجتماعى، إلى وزارة التضامن الاجتماعي تمهيدًا لتشغيلها خلال الفترة القادمة.