انطلاق فعاليات ورش عمل تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمجال البحث الطبي

انطلقت صباح أمس الجمعة فعاليات ورشة العمل التى ينظمها المركز المصري للطب القائم على الدليل، والتى تستمر حتى مساء غدًا الأحد، بفندق هوليداي إن سيتى ستارز، بمشاركة وحضور أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين وأعضاء هيئة تدريس من كافة جامعات مصر من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بهدف ربط و تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال البحث الطبي.

وقال الدكتور أشرف فوزى نبهان، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير المركز المصري للطب القائم على الدليل، إن ورش العمل ستقام على مدار ثلاثة أيام تشمل كل المهارات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس و الأساتذة والباحثين فى عمل رسالات الماجيستير و الدكتوراه والأبحاث للنشر الدوري والتزكية، بالإضافة إلى المهارات اللازمة لإجراء البحث العلمى بطريقة صحيحة على مستوى الأبحاث التى يتم عملها فى أكبر الجامعات وكليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة فى العالم كله.

وأكد “نبهان” إن هذا البرنامج يقدم فى مصر بما يماثل المنهج والوسائل والطرق التى يقدم بها فى مانشستر فى انجلترا وماكماستر فى كندا، وأكبر كليات الطب و مراكز البحث العلمى فى العالم، موضحًا أن ورش العمل يتم فيها مناقشة و التدريب على وسائل ومهارات اختيار التصميم، والدراسة الطبية، و اختيار العينات التى يتم عليها إجراء الدراسة الطبية في أمراض الكلى و الكبد و القلب و السكر وأمراض النساء و التوليد و العقم ومشاكل الولادة والأسنان، مشيرًا إلى أن كل هذه الأفكار تقدم أمثل طريقة لتطوير الدراسة و أمثل طريقة لإختيار العينات العشوائية أو إجراء التجربة المنضبطة لابراز النتائج وتحليلها ثم الخطوات الصحيحة الواجب عملها لتحليل النتائج والوصول بتوصيات دقيقة وصحيحة من أجل اتخاذ قرار فى مجال الرعاية الصحية يبنى قراره بناء على معلومات و نتائج دقيقة و صحيحة و ذات مصداقية.

وأضاف “نبهان” :” نحتاج فى مصر نهضة ورعاية للعقول النابهة وأنا كعضو فى لجنة تقييم الأبحاث التابع للمفوضية الاوروبية، فنحن نراجع 188 بحثًا متقدم ليدعم من المفوضية الاوروبية بملايين اليوروهات على الرغم أن عندنا عقول فى مصر يمكنها تقديم أبحاث افضل بكثير مما يتم تقديمة الحاجات للمفوضية الأوروبية، لذا فنحن نحتاج دعم للبحث العلمى فى مصر حتى نرقى لمصاف الدول المتقدمة.

وختم حديثه قائًلا: “أوجه رسالة لوزير الصحة ووزير البحث العلمى وأقول لهم إن الحمل ثقيل ونريد أن تتضافر جميع الجهود للارتقاء بالبحث العلمى فى مجال الطب والرعاية الصحية ثم تطبيق هذه النتائج الصحيحة على أرض الواقع فى المراكز الطبية والمستشفيات من أجل رعاية أفضل لأن صحة المواطن المصري أمن قومى”.