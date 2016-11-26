أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انطلاق فعاليات ورش عمل تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بمجال البحث الطبي

Google+ Print

15240173_10154179253926588_1958705590_n

انطلقت صباح أمس الجمعة فعاليات ورشة العمل التى ينظمها المركز المصري للطب القائم على الدليل، والتى تستمر حتى مساء غدًا الأحد، بفندق هوليداي إن سيتى ستارز، بمشاركة وحضور أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين وأعضاء هيئة تدريس من كافة جامعات من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، بهدف ربط و تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مجال البحث الطبي.

وقال الدكتور أشرف فوزى نبهان، أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير المركز المصري للطب القائم على الدليل، إن ورش العمل ستقام على مدار ثلاثة أيام تشمل كل المهارات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس و الأساتذة والباحثين فى عمل رسالات الماجيستير و الدكتوراه والأبحاث للنشر الدوري والتزكية، بالإضافة إلى المهارات اللازمة لإجراء البحث العلمى بطريقة صحيحة على مستوى الأبحاث التى يتم عملها فى أكبر الجامعات وكليات الطب و طب الأسنان و الصيدلة فى العالم كله.

وأكد “نبهان” إن هذا البرنامج يقدم فى مصر بما يماثل المنهج والوسائل والطرق التى يقدم بها فى مانشستر فى انجلترا وماكماستر فى كندا، وأكبر كليات الطب و مراكز البحث العلمى فى العالم، موضحًا أن ورش العمل يتم فيها مناقشة و التدريب على وسائل ومهارات اختيار التصميم، والدراسة الطبية، و اختيار العينات التى يتم عليها إجراء الدراسة الطبية في أمراض الكلى و الكبد و القلب و السكر وأمراض النساء و التوليد و العقم ومشاكل الولادة والأسنان، مشيرًا إلى أن كل هذه الأفكار تقدم أمثل طريقة لتطوير الدراسة و أمثل طريقة لإختيار العينات العشوائية أو إجراء التجربة المنضبطة لابراز النتائج وتحليلها ثم الخطوات الصحيحة الواجب عملها لتحليل النتائج والوصول بتوصيات دقيقة وصحيحة من أجل اتخاذ قرار فى مجال الرعاية الصحية يبنى قراره بناء على معلومات و نتائج دقيقة و صحيحة و ذات مصداقية.

وأضاف “نبهان” :” نحتاج فى مصر نهضة ورعاية للعقول النابهة وأنا كعضو فى لجنة تقييم الأبحاث التابع للمفوضية الاوروبية، فنحن نراجع 188 بحثًا متقدم ليدعم من المفوضية الاوروبية بملايين اليوروهات على الرغم أن عندنا عقول فى مصر يمكنها تقديم أبحاث افضل بكثير مما يتم تقديمة الحاجات للمفوضية الأوروبية، لذا فنحن نحتاج دعم للبحث العلمى فى مصر حتى نرقى لمصاف الدول المتقدمة.

وختم حديثه قائًلا: “أوجه رسالة لوزير الصحة ووزير البحث العلمى وأقول لهم إن الحمل ثقيل ونريد أن تتضافر جميع الجهود للارتقاء بالبحث العلمى فى مجال الطب والرعاية الصحية ثم تطبيق هذه النتائج الصحيحة على أرض الواقع فى المراكز الطبية والمستشفيات من أجل رعاية أفضل لأن صحة المواطن المصري أمن قومى”.

15211522_10154179253941588_1069518325_n 15240280_10154179254786588_474732825_n 15207869_10154179253931588_678298658_n 15226346_10154179253936588_1982920098_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"