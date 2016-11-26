«الكهرباء»: تشغيل محطة توليد كهرباء البرلس بالكامل 2018 بتكلفة 2 مليار يورو

تفقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، محطة توليد كهرباء البرلس ذات الدورة المركبة قدرة 4800 ميجاوات لمتابعة تقدم سير العمل بالمحطة اليوم السبت.

وقال وزير الكهرباء، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن المشروع يتكون من عدد 4 موديول وكل موديول يتكون من تربينتين غازيتين قدرة كل منها 400 ميجاوات ، وعدد 1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات وعدد غلايتين لإستعادة الطاقة المفقودة ، موضحا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت حوالى 56 % طبقاً للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف شاكر، أنه يتم تنفيذ المشروع بنظام EPC +Finance وذلك لإختصار مدة التنفيذ ولتقليل التداخلات بين المقاولين وسرعة الإنتهاء من المشروع ، وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالى 2 مليار يورو يشارك فيها شركة سيمنس وشريكها المحلى شركة السويدى اليكتريك.

ومن المقرر تشغيل المشروع بإضافة 1600 ميجاوات فى ديسمبر 2016 على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2018 وذلك بإضافة قدرات 4800 ميجاوات للشبكة الكهربائية .

يذكر أن، محطة البرلس تأتى ضمن مجموعة من المشروعات التى تم التعاقد عليها ـ خلال المؤتمر الإقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ ـ مع شركة سيمنس العالمية وشركاؤها المحليين لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية بقدرات تصل إلى 14400 ميجاوات لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الإستثمارية الجديدة .

من جانب آخر تشارك المهندسة صباح مشالى وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى في فعاليات المؤتمر السادس للشبكات والعدادات الذكية تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة الإماراتية والذى يعقد في دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 27-28 نوفمبر 2016.

وذلك بناءً على دعوة منظمى هذا المؤتمر كمتحدث رئيسى لعرض التجربة المصرية في مجال تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء متضمنة التحول إلى نظام الشبكات الذكية التي تم البدء في قطاع الكهرباء من خلال مشروع تجريبى يستهدف تغيير 250000 عداد ميكانيكى إلى عداد ذكى والتي من المتوقع أن يتم التعاقد عليها خلال الأيام القليلة القادمة.