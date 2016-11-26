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سويسرا تبتكر مطهرًا جديدًا فعالا لعلاج حب الشباب

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سويسرا تبتكر مطهرًا جديدًا فعالا لعلاج حب الشباب سويسرا تبتكر مطهرًا جديدًا فعالا لعلاج حب الشباب

ابتكر علماء سويسريون مادة مطهرة جديدة وصفوها بأنها تتميز بخواص مانعة لتكاثر البكتيريا وسموا هذه المادة ذات المسامات بـUpsalite.

ويعتقد المخترعون أن المادة المطهرة الجديدة ستكون ذات فعالية كبيرة لعلاج حب الشباب وأنواع العدوى الناشئة في المستشفيات.

وقد حسن الباحثون مواصفات المادة المبتكرة بشكل يؤمن أقصى تأثير فعال مانع لنمو المكوَّرات العنقودية الجلدية (staphylococcus epidermidis).

ويعتبر ناقل العدوى هذا بمثابة بكتيريا انتهازية تسبب انتقال العدوى داخل المؤسسات الصحية (المستشفيات والمستوصفات) كما يعتبر من أسباب ظهور حب الشباب ووقوع مضاعفات لدى مرضى زرعت أعضاء صناعية لهم.

وتمنع هذه المادة المبتكرة ذات المسامات تكاثر ونمو البكتيريا من دون مداواة المرضى بمضادات حيوية حيث يتطلب العلاج وضع لصقة خاصة موضعيا فقط.

تجدر الإشارة إلى أن المواد ذات المسامات باتت تلفت اهتمام الباحثين كثيرا في مجالات مختلفة مؤخرا. والـ Upsalite عبارة عن كربونات المغنيزيوم الذي اكتشف من قبل علماء من جامعة أوبسالا في السويد في عام 2013.

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