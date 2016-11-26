وصول زكريا عزمى لحضور جلسة إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع

كتب محمود نصر

وصل منذ قليل، زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، لحضور جلسة مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.

كما شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع التى تضم كل من المستشار جميل سعيد، والدكتور عبد الرؤف المهدى، والدكتور وليد أبو عرب.

وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة «عزمى» بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.