تأجيل دعوى تعويض شاغلى باكيات سوق "البوهى" بأخرى بديلة لـ17 ديسمبر

كتب ــ حازم عادل

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من سعيد إبراهيم السيد الزغبى وآخرين، شاغلى باكيات سوق الخضر والفاكهة بشارع البوهى بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، "سوق البوهى النموذجى"، والتى تطالب بإلزام الحكومة ومحافظ القاهرة بتخصيص مكان بديل ومناسب كتعويض عينى لهم نظير إزالة الباكيات الموجودة بسوق البوهى النموذجى والمرخص لهم بحق الانتفاع بها، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.

وقدم خالد على المحامى، فى الجلسة الماضية 47 حافظة مستندات كل منها متعلقة بمقيمى الدعوى تحتوى على عقد إيجار الباكيات وإيصالات الكهرباء والمياه الخاصة بهم.

ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، إحالة الدعوى للدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى المختصة بالعقود، حيث إن الدعوى تتعلق بعقود هؤلاء المواطنين مع الدولة، أما إذا كان يطعن على قرار الإزالة فإنه اختصاص أصيل للدائرة السابعة .

واختصمت الدعوى رقم 69651 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ الجيزة، ورئيس حى شمال الجيزة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والممثل القانونى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، بصفتهم.