«جمارك بورسعيد» تضبط محاولة للتهرب من سداد الرسوم

مراسل«ONA»:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية بقطاع الإلتزام ببورسعيد، من ضبط أدوات منزلية، بالمخالفة للمستندات الجمركية قادمة من ميناء ننجبو بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد، للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة لخزينة الدولة.

وردت معلومات للمكافحة العامة للتهرب الجمركى برئاسة مجدى إبراهيم تفيد وجود استيراد شحنة أدوات منزلية لمشمول البوليصتين رقم 232289358 و 016284 الواردة من ميناء ننجبو بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد ساحة المستودع العام مخالفة لماهو وارد بالمستندات الجمركية.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة جمركية بالتنسيق مع العقيد حمدى صالح رئيس البحث الجنائى لموانئ بورسعيد، وبالفحص تبين وجود 190 كرتونة أصناف أدوات منزلية من الملاعق والشوك والسكاكين داخل شنط خشب غير مدرجة بالمستندات وزيادة فى المشمول للتهرب من سداد الرسوم وتقديم قيمة متدنية للجمارك.

كما تبين من فحص مشمول البوليصة رقم 016284 وجود 100 كرتونه من أوانى السيراميك صناعة كورية بالمخالفة للتيكت الملصق على الكراتين صناعة الصين بالإضافة لـ 50 كرتونة أخرى لصنف شواية بالبخار، مخالفة فى المنشأ وغير مدرجة بالمستندات ولقرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة2016.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، لتحصيل الغرامات والرسوم الجمركية وإعادة تصدير الأصناف المخالفة، تنفيذا لقرار وزير التجارة.