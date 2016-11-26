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«التموين»: ضخ 300 رأس ماشية و50 طن لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

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«التموين»: ضخ 300 رأس ماشية و50 طن لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية «التموين»: ضخ 300 رأس ماشية و50 طن لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية

 

وزير محمد علي مصيلحي -أرشيفية

أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن التعاقدات الأخيرة التى وقعتها الوزارة مع شركة الإتجاهات المتعددة السودانية تكفى إحتياجات المواطنين من اللحوم السودانية لمدة طويلة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدفع يوميًا بأكثر من 300 رأس ماشية بعد ذبحها بالمجازر المصرية فى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعه للوزارة بأسعار مدعمة بالإضافة إلى الدفع ب50 طن من الحوم المجمدة بمنافذ الوزارة .

وأضاف مصيلحى، فى بيان صحفى،اليوم السبت، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بالأسعار للمواطنين عبر منافذها ومجمعاتها الاستهلاكية التى تصل إلى 1200 مجمع استهلاكى، بالإضافة إلى مشروع جمعيتى الذى تصاعد عددها فى الاسابيع الاخيرة إلى 1700 منفذ ينتشرون فى الاماكن الاكثر احتياجا والمناطق الاكثر تكدسا بالسكان .

من ناحية أخرى أكد صبحى طاحون ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، أن الشركة تضخ يوميا 100 طن من الدواجن بأسعار مدعومة للمواطنين فى منافذ الوزارة ومجمعاتها الاستهلاكى مضيفا إلى أن الشركة وضعت خطه لتطوير منافذها و الثلاجات الخاصة بها فى مجزر البساتين .

وأضاف “طاحون”، وصول 150 الف رأس ماشية من التعاقدات الأخيرة مع شركة الاتجاهات المتعددة تم ذبح 65 ألف رأس منها وتم توزيعها على منافذ الوزارة لبيعها للمواطنين بأسعار مدعومة لتخفيف العبء على محدودى الدخل.

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