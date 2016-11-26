أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تستقبل ذكرى ثورتها السادسة بإضراب عام احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

Google+ Print
تونس تستقبل ذكرى ثورتها السادسة بإضراب عام احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية تونس تستقبل ذكرى ثورتها السادسة بإضراب عام احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية

>كتبت آمال رسلان

قبل حلول الذكرى السادسة لاندلاع ثورة الياسمين منتصف الشهر المقبل، تواجه تونس أزمة كبرى بين والعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بسبب سوء الأوضاع السياسية، وأعلن الاتحاد العام التونسى للشغل عن إضراب عام يوم 8 ديسمبر المقبل ما لم تتراجع الحكومة عن خطة لتجميد الأجور فى مشروع الميزانية الجديدة.

 

 

وقالت صحيفة الشروق التونسية، إن المفاوضات التى جمعت أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة وفدا حكوميا بوفد من الاتحاد العام التونسى للشغل فشلت فى التوصل لاتفاق بخصوص مسألة صرف الزيادات فى الأجور، وتمسك الطرف النقابى خلال جلسة التفاوض بطلبه المتمثل فى وجوب صرف الزيادة فى الأجور بداية من يناير 2017 فى حين تشبث الجانب الحكومى باقتراحه صرف هذه الزيادات بداية من أكتوبر 2017 مع إضافة مقترح جدولة الزيادات المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من 2017.

 

 

وقال الاتحاد فى بيان له إنه سيدعو القطاع الخاص أيضا للإضراب بسبب ما وصفه بتلكؤ فى مفاوضات الرواتب الجارية مع أرباب الصناعة والأعمال، ويطالب الاتحاد الحكومة بالالتزام باتفاقية وقعتها العام الماضى تتعلق بزيادة أجور القطاع العام فى 2016-2017.

 

 

وأكد الاتحاد إنه سيمضى قدما فى الإضراب حال عدم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور عاملى القطاع العام، وقد أضرب المحامون ويتوقع أن يبدأ سائقو سيارات الأجرة والمدرسون إضرابا الأسبوع القادم.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس