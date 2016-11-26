مقتل 5 على الأقل من الموالين لـ “داعش” في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت مقتل 5 على الأقل من الموالين لتنظيم “داعش” خلال عملية مشتركة في إقليم نانجرهار شرق البلاد.

وقالت الشرطة -حسب ما نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية- إن العمليات كانت تنفذ بشكل مشترك في منطقة باشر أجام، وأسفرت عن مقتل 5 مسلحين على الأقل، منهم باكستانيان من الموالين لتنظيم “داعش”.

وأشار مسؤولون أمنيون محليون إلى أنه تم العثور على بطاقات هوية باكستانية, وعدة أسلحة بينها قاذفة صواريخ وأسلحة رشاش في المنطقة.

بدورها, أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن العمليات انطلقت لتطهير المنطقة من المسلحين, قائلة إن “وزارة الدفاع الأفغانية وقوات الأمن أطلقوا عملية تطهير مشتركة في باشر أجام بإقليم نانجرهار”.

أ ش أ