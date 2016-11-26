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المستشار السياحى بألمانيا: الغردقة ومرسى علم تستقبلان 6 رحلات بولندية

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المستشار السياحى بألمانيا: الغردقة ومرسى علم تستقبلان 6 رحلات بولندية المستشار السياحى بألمانيا: الغردقة ومرسى علم تستقبلان 6 رحلات بولندية

>كتبت ميرفت رشاد

أعلن  محمد عبد الجبار، المستشار السياحى بمكتب ألمانيا، والمشرف على السوق البولندى، إنه تم التعاقد  بين شركة الطيران المصرية اير كايروا  Air Cairo ويمثلها فتحى عطية المدير التجارى،  وبين شركة Sky services البولندية برئاسة فورات حداد، لتسيير 6 رحلات بين بولندا ومصر (4 رحلات منتظمة -  ورحلتى شارتر) إلى كل من الغردقة ومرسى علم،  اعتبارا من  ١٦ يناير 2017.

 

يأتى  ذلك على هامش مشاركة الجناح المصرى المشارك بمعرض السياحى " تى تى" المنعقد  بمدينة وارسو البولندية.

وقال " عبد الجبار " فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " إن التعاقد نص على زيادة عدد الرحلات فى فصل الصيف المقبل لتبدأ من ٢٥ إبريل القادم  إلى 8 رحلات منتظمة لتصل إلى 12 رحلة (أسبوعيا ) .

 

وأضاف أن هذا التعاقد ساهم فى خلق حالة من التفاؤل بين جميع العاملين فى المجال السياحى لعودة الحركة من السوق البولندي إلى معدلاتها الطبيعية،  موضحا ان عدد الرحلات الحالية القادمة من  السوق البولندي تتراوح ما بين 7 الى 8 رحلات أسبوعية.

 


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