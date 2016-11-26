العثور على جثت ممرضتين داخل مركز حضانات بمدينة ببا جنوب بنى سويف

بني سويف – هاني فتحي

لقيت ممرضتان مصرعهما داخل أحد مراكز حضانات الأطفال الخاصة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، صباح اليوم السبت.

تلقى اللواء محمد الخليصى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطاراً من اللواء خلف حسين مدير إدارة البحث الجنائى، بورود إخطار إلى مركز شرطة ببا من إحدى مديريات أحد مراكز حضانات الأطفال فى مدينة ببا، بعثورها على "الشيماء .م.م" 21 سنة ، و"ريهام .د.م" 21 سنة ممرضتان ومقيمتان مركز ببا، جثث هامدة داخل المركز.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة ببا برئاسة الرائد أحمد عبداللطيف رئيس مباحث ببا إلى المركز الطبى، ووجدت إحدى الممرضتين ملقاة على الأرض داخل دورة المياه وبجانبها علامات قىء، والأخرى ملقاة على الأرض وسط المركز وبجانبها بقايا وجبة كشرى.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثتين قبل التصريح بدفنهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.