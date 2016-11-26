كيف تجعل ابنك قارئًا؟

ينصح خبراء التربية بالبدء في القراءة للطفل في سن مبكر جداً، بمجرد أن يبلغ 4 أشهر. لكن ذلك لا يعني أنك لا يمكن تشجيع الطفل على القراءة في وقت لاحق. محبة القراءة تغزو قلب الطفل في أي مرحلة من مراحلة الطفولة. إليك أفضل الطرق لتجعل ابنك قارئاً، بحسب ما أورده موقع “24″ الإماراتي:

البداية المبكرة. البعض يبدأ في قراءة الكتب للطفل بعد أسابيع من ولادته، ويُعتبر عمر 4 أشهر مناسباً جداً للبداية المبكرة. في هذا العُمر لا يفهم الطفل الكلمات ولا الصور، لذلك الأفضل أن تبدأ بالكتب كبيرة الحجم ذات الألوان والرسومات الكبيرة. بعض الكتب المصنوعة من القماش والتي تتضمن حكايات للأطفال خيار رائع في هذه المرحلة المبكرة، وكلما اقترب الطفل من عمر سنتين سيتعلق بقصص الحيوانات.

الكتاب المناسب. مفتاح الاختيار الذي يناسب الطفل هو الحواس، ابدأ بالكتب التي يمكن التفاعل معها باللمس، بعد ذلك انتقل للكتب الورقية العادية. بعض الكتب الورقية تحتوي على صور مطوية تخرج منها أشكال حيوانات عند فتحها. بعد بلوغ الطفل سنة يمكن أن يستمع إلى جملتين أو 3 من كل صفحة مصوّرة. وبعد بلوغه سنتين سيمكنه متابعة تسلسل القصة بشكل جيد في حدود هذا العدد من الجُمل المكتوبة في كل صفحة.

الحصول على الكتب. اجعل الكتب متاحة وسهل الوصول إليها بالنسبة للصغير. لا تضع كتب الطفل على رف عالٍ، بل في ارتفاع مناسب له أو على الأرض. ضع كتابين أو 3 أمامه وفي طريقه كل يوم ليرى الكتب ويتصفح الصور باستمرار ويتعلق بها.

اقرأ. من العوامل التي تساعد الطفل على حب القراءة أن يقرأ الأب والأم.

التلاعب بالصوت. من الأمور المحببة للطفل الدارج أن تتلاعب بصوتك وأنت تقرأ له الحكاية، ليتفاعل أكثر مع الأحدث، ويشعر بالمرح.