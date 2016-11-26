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اليابان تدفع بمقاتلاتها الجوية بعد تحليق 6 طائرات حربية صينية فوق مضيق مياكو

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اليابان تدفع بمقاتلاتها الجوية بعد تحليق 6 طائرات حربية صينية فوق مضيق مياكو اليابان تدفع بمقاتلاتها الجوية بعد تحليق 6 طائرات حربية صينية فوق مضيق مياكو

أرشيفية

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إنها دفعت بمقاتلاتها الجوية، بعد أن حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الصيني فوق مضيق مياكو في إقليم أوكيناوا جنوب غرب اليابان.

وأوضحت الوزارة -حسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية- أن 6 طائرات صينية يُعتقد أن مقاتلتين بينها، حلقت فوق المضيق الذي يمتد بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

وأكدت الوزارة أنه لم يحدث انتهاكا فعليا من الطائرات الصينية للمجال الجوي للأراضي اليابانية.

أ ش أ

قالت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، إنها دفعت بمقاتلاتها الجوية، بعد أن حلقت طائراتتابعة لسلاح الجو الصيني فوق مضيق مياكو في إقليم أوكيناوا جنوب غرب اليابان.

وأوضحت الوزارة -حسب ما نقلته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية- أن 6 طائرات صينية يُعتقد أن مقاتلتين بينها، حلقت فوق المضيق الذي يمتد بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو.

وأكدت الوزارة أنه لم يحدث انتهاكا فعليا من الطائرات الصينية للمجال الجوي للأراضي اليابانية.

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