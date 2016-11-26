معاينة حريق سوق الجمعة: احتراق 6 باكيات.. وترجح: ماس كهربائى وراء الحادث

كتب: إبراهيم أحمد وأحمد إسماعيل

انتقل منذ قليل، فريق من نيابة الخليفة الجزئية، برئاسه المستشار جمال الجبالى، رئيس النيابة، لإجراء لمعاينة لموقع حريق سوق الجمعة بالخليفة .

وكشفت المعاينة الأولية لمكان حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة، عقب نجاح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، فى السيطرة على الحريق، أن النيران أتت على 6 باكيات لبيع الموبيليا على مساحة 600 متر، ورجحت المصادر أن يكون ماس كهربائى فى إحدى الباكيات وراء الحريق.