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السيطرة علي حريق بسوق التونسي دون اصابات

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السيطرة علي حريق بسوق التونسي دون اصابات السيطرة علي حريق بسوق التونسي دون اصابات

حريق – أرشيفية

اعلنت محافظة القاهرة منذ قليل السيطرة على حريق التونسى وتوجه عمال هيئة النظافة الى رفع المخلفات عقب انتهاء معاينة النيابة العامة.

وكانت غرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة قد تلقت، صباح اليوم السبت، بلاغا عن اندلاع حريق بسوق التونسي، وفقًا لما ذكره موقع “أخبار ”.

وفور تلقي المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة الخبر اكد علي اخطار كل الجهات المعنية (الحماية المدنية – الاسعاف – طوارئ الكهرباء- الصحة – هيئة النظافة) وانتقال رئيس الحي للموقع وقد تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق من خلال الدفع بعدد 12 سيارة وتم الاطفاء دون حدوث اصابات.

واصدر محافظ القاهرة تعليماته لهيئة نظافة وتجميل القاهرة برفع المخلفات فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

 

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