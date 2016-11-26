«محلب» يترأس وفد مصر فى القمة الـ 16 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

يترأس المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الوفد المصرى المشارك فى القمة السادسة عشر للمنظمة الدولية للفرانكوفونية والمنعقدة يومى 26-27 نوفمبر الجارى فى تناناريف، حيث تعقد القمة تحت عنوان ” النمو المشترك والتنمية المسؤولة : شروط للاستقرار فى العالم وفى الفضاء الكونى”.

يشارك فى القمة العديد من رؤساء وحكومات دول الأعضاء فى المنظمة ومنهم الملك المغربى، الرئيس الفرنسي ورؤساء كل من توجو، السنغال، النيجر، وتشاد، إفريقيا الوسطى، فيتنام، ورؤساء وزراء عدد من الدول الافريقية والأوروبية منهم رئيس وزراء كندا، وبلجيكا، كوت ديفوار.