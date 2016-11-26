أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«محلب» يترأس وفد مصر فى القمة الـ 16 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

Google+ Print
«محلب» يترأس وفد مصر فى القمة الـ 16 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية «محلب» يترأس وفد مصر فى القمة الـ 16 للمنظمة الدولية للفرانكوفونية

ابراهيم محلب

يترأس المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، الوفد المصرى المشارك فى القمة السادسة عشر للمنظمة الدولية للفرانكوفونية والمنعقدة يومى 26-27 نوفمبر الجارى فى تناناريف، حيث تعقد القمة تحت عنوان ” النمو المشترك والتنمية المسؤولة : شروط للاستقرار فى العالم وفى الفضاء الكونى”.

يشارك فى القمة العديد من رؤساء وحكومات دول الأعضاء فى المنظمة ومنهم الملك المغربى، الرئيس الفرنسي ورؤساء كل من توجو، السنغال، النيجر، وتشاد، إفريقيا الوسطى، فيتنام، ورؤساء وزراء عدد من الدول الافريقية والأوروبية منهم رئيس وزراء كندا، وبلجيكا، كوت ديفوار.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"