الأمم المتحدة على وشك التوصل لاتفاق بشأن فرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

قال دبلوماسيون يوم الجمعة إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي على وشك الموافقة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لتقليص عائداتها من الصادرات أكثر من الربع مستهدفة بشكل أساسي صادراتها من الفحم للصين.

وسيفرض القرار أيضا قيودا على القطاعين البحري والمالي بكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إنه في حالة نجاحه قد يخفض القرار ما لا يقل عن 800 مليون دولار من عائدات كوريا الشمالية من التصدير والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وبحسب رويترز أضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات مازالت جارية أن القيود التي ستفرض على الفحم ستحظر الصادرات التي لها صلة بأفراد مشاركين في برامج الأسلحة الكورية الشمالية.

وقالوا إن القرار الجديد سيستهدف أيضا أفرادا وكيانات كورية شمالية آخرين.

وأبدى دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الدولي اعتقاده يوم الأربعاء أن الصين قد تقنع روسيا بالموافقة على العقوبات الجديدة وأن مجلس الأمن قد يصوت على مسودة القرار في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.